شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطينى ما بعد ينافس فى مهرجان كليرمون فيران السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفيلم الفلسطينى القصير ما بعد للمخرجة مها حاج رحلته السينمائية فى العام الجديد بالمنافسة فى المسابقة الدولية بالدورة السابعة وأربعين من مهرجان كليرمون فيران السينمائى الدولى بفرنسا (31 يناير - 8 فبراير)، وذلك بحضور مخرجة الفيلم، ببرنامج I1 ويُعرض لمدة 8 أيام بشكل يومي خلال فترة المهرجان من السبت 1 فبراير حتى السبت 8 فبراير.

افتتح الفيلم مؤخرًا مهرجان أيام قرطاج السينمائية كختام لجولته فى عام 2024 التي بدأت بعرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا، وفاز بجائزة Pardino d’Oro Swiss Life (جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير) وجائزة لجنة التحكيم الشباب المستقلة، كما شارك في عدة مهرجانات دولية وفاز بعدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم بمهرجان الشارقة السينمائي، وجائزة الجمهور بمهرجان FrontDoc السينمائي بإيطاليا، وجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير في عرضه الأول بالعالم العربي في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي.

تدور أحداث فيلم ما بعد حول سليمان ولبنى، وهما زوجان منعزلان، حتى تتغير حياتهما عندما يستحضر شخص غريب غير مدعو حقيقة مؤل مة، يعيش سليمان ولبنى في مزرعة منعزلة، يهتمون بالأشجار، ويُجرون مناقشات ساخنة ومستمرة حول خيارات حياة أطفالهما الخمسة، وفي أحد الأيام يصل شخص غريب منزلهما ليكشف لنا حقيقة مروعة.

الفيلم من تأليف وإخراج مها حاج وبطولة محمد بكري الذي حصل على العديد من الجوائز عن أعماله، منها جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة السينمائي، ويشاركه البطولة عرين العمري وعامر حليحل ومدير تصوير أوغستين بونيه ومونتاج فيرونيك لانج ومهندس الديكور ساهر دويري وموسيقى منذر عودة وصوت محمد أبو حمد، الفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين وإيطاليا وفرنسا.