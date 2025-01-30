شكرا لقرائتكم خبر عن الكلب رامبو.. كيف علقت BBC على ندوة صناع الفيلم فى الخليج 365؟ والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت قناة Arabic Bbc، فى تقرير عبر برنامجها بى بى سى ترندينج على حسابها بموقع إنستجرام، لقاء الكلب البلدي "رامبو" فى الخليج 365، خلال ندوة صحفية أقامها الموقع لصناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، حيث وصفت مذيعة البرنامج اللقاء بالطريف ووصفت الكلب بالنجم الاستثنائى بعد تحقيقه شهرة واسعة من خلال الفيلم وتصدره المشهد فى مهرجان فينسيا العالمى بالتزامن مع عرض الفيلم هناك.

وأشار البرنامج إلى أن برنامج معكم منى الشاذلى، سبق واستضاف الكلب البلدى رامبو المشارك فى الفيلم بصحبة فريق العمل.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.