بالصور – آنا كورنيكوفا تظهر على كرسي متحرك بعد عامين من الغياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات الكاميرات آنا كورنيكوفا في ظهور هو الأول لها في العلن بعد عامين من الغياب، وكانت تنتعل حذاءً طبياً وترتدي بدلة رياضية سوداء، برفقة ابنتيها لوسي (7 أعوام)، وماري (4 أعوام).

وفقاً للصور التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك بوست”، شوهدت امرأة مجهولة الهوية تدفع كرسي لاعبة التنس البالغة من العمر 43 عاماً، والتي لديها ثلاثة أطفال من المغنّي إنريكي إغليسياس، في ساحة انتظار السيارات بينما كانت المجموعة في طريقها إلى مركز للتسوّق.

وحافظت كورنيكوفا وإغليسياس (49 عاماً) على علاقة خاصة نسبياً منذ لقائهما الأول في موقع تصوير فيديو أغنية Escape عام 2001.

وفي مقابلة عام 2023 مع People، تحدث إغليسياس عن كيفية تطور علاقتهما على مر السنين، موضحاً أن تجاربهما المشتركة في نظر الجمهور ساعدت في تقوية هذه العلاقة.

ورحّب الزوجان بتوأمهما لوسي ونيكولاس في عام 2017، وتبعتهما ابنتهما الصغرى ماري في عام 2020. وعبّر إغليسياس سابقاً عن حبّه للأبوّة ،إذ أخبر جمهور حفل موسيقي في بودابست أنه تأثر بشدة لكونه أباً.

وعلى الرغم من إبقاء حياتهما الشخصية بعيداً من دائرة الضوء، تحدث إغليسياس أحياناً عن علاقتهما طويلة الأمد، معترفاً بالتحديات والنمو على مر السنين.

وفي حين أن طبيعة إصابة كورنيكوفا لا تزال غير واضحة، إلا أن الخروج الأخير أثار اهتماماً عاماً برفاهيتها وحياتها الخاصة.