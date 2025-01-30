إيقاف مغنّي عربي شهير في قضية مخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت السلطات الأمنية في تونس إيقاف مغنّي راب شهير في حملة ضد عصابات متورطة في ترويج المخدرات.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إن أجهزة الاستعلامات نجحت، أمس الأربعاء، في الإطاحة بالمغنّي بعد تفكيك شبكة مروّجة للمخدرات في حي ابن خلدون غربي العاصمة.

كما أوضحت أنه بتوسيع عمليات البحث والتحقيق تم التعرف على العنصر الرئيسي للشبكة، حيث تبين أنه مغنّي راب مشهور.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المغنّي سامح الرياحي المعروف بكنية “سامارا”.

وأفادت إدارة الحرس الوطني بأن عملية إيقافه تمت “بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركاته، حيث أُلقي القبض عليه برفقة أحد أقربائه”.

ووفقاً للمصدر نفسه، مكّنت عملية الإيقاف من ضبط مواد مخدّرة وسيارات فاخرة ودرّاجات نارية كبيرة الحجم ومبالغ مالية.

هذا وتشنّ السلطات الأمنية التونسية حملات واسعة النطاق في ععد من الولايات لمكافحة تجارة المخدرات المتنامية في الأحياء الشعبية وفي محيط المؤسسات التعليمية.

مَن هو سامارا؟

سامارا واسمه الحقيقي سامح الرياحي هو مغنّي راب تونسي من مواليد 1995 في مدينة صفاقس.

بدأ مسيرته الفنية في عام 2012، وسرعان ما أصبح من أشهر مغنّي الراب في البلاد.

اشتُهر بأسلوبه الجريء والمتمرّد وكلماته الصريحة، ويتناول في أغانيه موضوعات الفقر والظلم الاجتماعي.

حصل على العديد من الجوائز، أبرزها “أفضل مغنّي راب” في مهرجان “الكاف الدولي للموسيقى” عام 2018، ومهرجان “الهيب هوب فرانس” في فرنسا عام 2019.