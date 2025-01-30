شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تكشف عن بوسترات مسلسل وتقابل حبيب قبل عرضه فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز،كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، ندي موسي، انجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، منة عرفة، سلمي غريب، بتول الحداد، أحمد عبدالله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" فى رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ياسمين عبد العزيز من مسلسل وتقابل حبيب



نيكول سابا من مسلسل وتقابل حبيب



كريم فهمي من مسلسل وتقابل حبيب



خالد سليم من مسلسل وتقابل حبيب