شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة أنيقة.. Watch it تطرح بوستر نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، بوستر للنجمة نيكول سابا من مسلسل وتقابل حبيب، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان المقبل، حيث ظهرت نيكول سابا بإطلالة أنيقة وعلقت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "في لحظة واحدة ممكن كل حاجة تتغير، النجمة نيكول سابا في مسلسل وتقابل حبيب في رمضان 2025".

وتتعاون النجمة نيكول سابا مع النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد فترة غياب، حيث كان اللقاء الأول بينهما منذ 18 عاما أثناء مشاركتهما في فيلم تمن دستة أشرار، والذى شاركهما في بطولته كل من محمد رجب وخالد صالح.

مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، طرحت مؤخراً أغنية "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا أيضاً، أغنية بعنوان "خِلصت خلاص" وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.