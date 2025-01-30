شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: روايتى الأولى "عالم يتنفس الموت" من ذكريات عشتها والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفنان الأردنى منذر رياحنة بحفل توقيع روايته الأولى "عالم يتنفس الموت" المقام حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 56.

وتحدث منذر، عن الرواية، قائلا: "تتميز الرواية بعمق أدبى قوى والرواية حقيقية من غير فلسفة الكتابة وعمق الكلمات ومجموعة كبيرة من الذكريات التى عشتها والرواية 43 باب، وأهدى روايتى الأولى لكل طفل يتيم فى وطنا العربى، يصحى من النوم يجد نفسه يتيم بسبب الحروب".

وتابع منذر رياحنة، فى كلامه: "شريكتى فى كتابة الرواية مارجو حداد كان فى تناغم كبير بينا فى الكتابة، والهدف الرئيسى فى سطور الأولى الاستمتاع بالشخصيات وكأنها من لحم و دم".

وتدور أحداث الرواية "عالم يتنفس الموت" فى عالم ملىء بالخيال والواقع والحقيقة ربما كانت منسية بشخصيات بطولية متنوعة وبمواقف ربما شاهدناها ولم ننظر إليها وبمطر تساقط علينا دون أن نشعر بالبلل جوانب مألوفة من الحياة وبالحياة قد تكون مستوحاة من حكاية عرفناها أو سمععنا عنها، لكنها نظل عملا أدبيا يتجاوز حدود الواقع ليصنع عالماً حقيقيا خاصا به.