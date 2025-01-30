الأميرة بياتريس تستقبل مولودتها الثانية.. اسمها يحمل دلالة خاصة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الأميرة بياتريس وزوجها الكونت إدواردو مابيلي موزي عن ولادة طفلهما الثاني، طفلة تدعى أثينا إليزابيث روز، والتي يحمل اسمها معنى خاصاً جداً.

شارك مابيلي موزي الأخبار السعيدة من خلال منشور على “إنستغرام” أمس (الأربعاء)، فكتب معلّقاً على صورة أثينا الصغيرة ملفوفة في سترة بيضاء وبطانية وردية: “لقد رحّبنا بالطفلة أثينا في حياتنا الأسبوع الماضي. إنها صغيرة ومثالية تماماً. نحن جميعاً (بمن في ذلك وولفي وسيينا) معجبون بها كثيراً”.

وأضاف: “قلوبنا تفيض بالحب لكِ، الطفلة أثينا. شكراً جزيلاً مني ومن زوجتي لجميع الموظفين الرائعين في مستشفى تشيلسي ووستمنستر على رعايتهم ودعمهم الاستثنائيين خلال هذا الوقت الخاص للغاية”.

وأكدت العائلة المالكة الخبر بإعلانها في منشور على موقع “إكس”: “تم إبلاغ الملك والملكة وأعضاء آخرين من العائلة المالكة وهم سعداء بالخبر. صاحبة السمو الملكي وابنتها تتمتعان بصحة جيدة، وتستمتع العائلة بقضاء الوقت مع أشقّاء أثينا الأكبر سنّاً، وولفي وسيينا”.

معنى اسم أثينا إليزابيث روز

أثينا هي إشارة إلى الإلهة اليونانية القديمة التي تحمل الاسم نفسه، والتي كانت إلهة الحرب والحكمة. ويكرّم اسم إليزابيث جدّة بياتريس الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية. وكانت بياتريس قد كرّمت من الملكة الراحلة من خلال إعطاء نفس الاسم الأوسط لابنتها الأولى، سيينا، التي وُلدت في عام 2021. وفي حين لم يتم الكشف علناً عن معنى الاسم الأوسط الثاني لأثينا، روز، فإن اسم الزهرة يميل إلى الدلالة الثقافية على الجمال والعاطفة والحب.

بالإضافة إلى أثينا وسيينا، فإن بياتريس هي أيضاً زوجة أب لكريستوفر وولف البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يتقاسمه مابيلي موزي مع حبيبته السابقة دارا هوانغ.

وأصبحت أثينا إليزابيث روز الحفيد الرابع لدوق ودوقة يورك، والحفيد الرابع عشر للملكة إليزابيث الثانية. وعلى الرغم من أن من غير المتوقع أن تحصل الطفلة على لقب ملكي، إلا أنها ستحصل على لقب نبيل من والدها الذي يحمل لقب “كونت” بحكم وراثته الإيطالية.