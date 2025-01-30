مصطفى شعبان يتدخل لحل أزمة مجاميع “حكيم باشا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان مصطفى شعبان أن يحتوي غضب المجاميع المشاركين في مسلسله الرمضاني المقبل “حكيم باشا” بعد استيائهم من تواجدهم في الصحراء لمدة 22 ساعة من دون مكان ينتظرون فيه خلال تصوير بعض مشاهد المسلسل في محمية وادي دجلة، خاصة أن شركة الإنتاج وفّرت للفنانين المشاركين في العمل كرافانات للبقاء فيها.

وبعد تزايد غضب المجاميع، تدخّل شعبان لدى الشركة المنتجة لتوفير أماكن لهؤلاء للانتظار فيها، حتى لا تحدث أزمة تهدد تصوير المشاهد المتبقية في المحمية.

يُذكر أن مصطفى شعبان صوّر خلال الأيام الماضية عدداً من مشاهد مسلسله الجديد “حكيم باشا” في محمية وادي دجلة، وتضمنت المشاهد أحداثاً مثيرة، منها إلقاء القبض على بعض الشخصيات وعناصر من تنظيم”داعش” ومطاريد، وهو ما تطلب وجود مجاميع كثيرة من أجل التصوير.

مسلسل “حكيم باشا” هو بطولة: مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان…، ومن إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.