انسحابات متتالية تهدد “شباب امرأة” لـ غادة عبد الرازق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة غادة عبد الرازق تواجه الأزمات في مسلسلها الجديد “شباب امرأة” حيث تتوالى الانسحابات من المسلسل، في موقف غريب لم تعتده غادة في كل أعمالها الماضية.

فبعد اعتذار عبير صبري ورحاب الجمل عن المشاركة في المسلسل، فاجأ الفنان أحمد فتحي صنّاع العمل بالانسحاب منه بدون ذكر أي أسباب، خاصة أنه انتهى من تصوير مسلسل “جودر 2” ولو يعُد مشغولاً بأي عمل فني آخر.

وعلمت “لها” أن الشركة المنتجة للمسلسل تفكّر جدياً في تأجيل عرضه الى ما بعد رمضان أو الى موسم رمضان 2026، خاصة أن التصوير بدأ متأخراً جداً، إضافة الى كم الانسحابات التي تتوالى من المسلسل.

الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “صيد العقارب”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشاركها في بطولته كلٌ من: محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، محمد علي رزق، محمد نجاني، عماد صفوت، ومحمود عبد المغني كضيف شرف.