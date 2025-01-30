حسين فهمي يكشف للمرة الأولى سبب طلاقه من ميرفت أمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “جعفر توكس” المذاع على موقع “يوتيوب”، كشف الفنان حسين فهمي عن العديد من الجوانب الخفية في حياته، وعدد زيجاته وأعلن للمرة الأولى أسباب طلاقه للفنانة ميرفت أمين.

وقال حسين فهمي إنه اعترض على زواج ابنته الصغرى، لأنه لم يرَ الزوج مناسباً لها، مؤكداً أن ابنته لم تتقبل نصيحته لها، كما أنه لم يرغب بالوقوف في طريقها للزواج ممن تحبه، على الرغم من غضبه الشديد من قرارها.

وأضاف أنه أبلغ ابنته بضرورة تحمّل نتائج قرارها، لافتاً الى أنه هو تحمّل نتيجة هذا الزواج.

كما تطرق فهمي للحديث عن عدد زيجاته وأسباب طلاقه للفنانة ميرفت أمين، مؤكداً أنه تزوج خمس مرات، لكن واحدة منهن تم احتسابها عليه بالخطأ، لأنهما كانا في مرحلة الخطوبة، موضحاً أن الانفصال عن ميرفت أمين حدث بسبب اختلاف في وجهات النظر بينهما.

وذكر أنه دافع عنها حين تعرَّضت للتنمّر سابقاً، مؤكداً رفضه القاطع لمفهوم التنمر، في حال حديثه مع ميرفت أمين أو أي من الأشخاص.

واعتبر حسين فهمي منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة سلبية، مشيراً الى أن تعرّض طليقته ووالدة ابنته منة، الفنانة ميرفت أمين للتنمّر، جعله يتعامل مع هذه المنصات بحذر شديد.