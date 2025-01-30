“شمعة جديدة” لـ يا سمين علي.. إهداء خاص من فهد الزاهد للسفير اللبناني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة المصرية ياسمين علي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “شمعة جديدة” على طريقة الفيديو كليب، حصريًا عبر منصة يوتيوب، كما أصبحت متاحة عبر ساوند كلاود، في خطوة جديدة تواكب أجواء أعياد الميلاد.

أغنية ميلادية بروح جديدة

تحمل “شمعة جديدة” طابعًا احتفاليًا مختلفًا، حيث تأتي الكلمات بأسلوب السهل الممتنع، مع استخدام مفردات بسيطة قريبة من الجمهور، ما يجعلها تعبيرًا صادقًا عن روح العيد والفرح.

إحساس قوي بأداء متميز

قدّمت ياسمين علي الأغنية باللهجة المصرية بإيقاع فرح ينبض بالسعادة، حيث أتى اللحن متناغمًا مع أجواء الميلاد، في حين أظهرت ياسمين إحساسًا عالياً في أدائها، مما عزّز من وقع الأغنية لدى الجمهور.

تصوير الكليب في لبنان برؤية فنية خاصة

تم تصوير فيديو كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، بينما جاءت فكرة “الستوري بورد” من فهد زاهد، وعكس الكليب أجواء الميلاد الاحتفالية بمشاهد تبعث الفرح والطاقة الإيجابية.

هديّة مميزة للسفير زياد عطالله

في لفتة خاصة، أهدى رجل الأعمال فهد زاهد، رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز”، أغنية “شمعة جديدة” إلى السفير اللبناني زياد عطالله بمناسبة عيد ميلاده، الذي صادف يوم إصدار الأغنية، في تأكيد على علاقة وطيدة تربط بينهما لأكثر من ١٥ عامًا.

مشاريع غنائية قادمة

أنهت ياسمين علي تصوير أغنية جديدة بعنوان “إهداء”، تحت إدارة فادي حداد، باللهجة المصرية ومن كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع مودي منير، ومن المنتظر طرحها قريبًا عبر يوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

أغنية “شمعة جديدة” من كلمات محمد حسن معوض، ألحان حازم أحمد، وتوزيع بدر مصطفى.