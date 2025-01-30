شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة صبرى فواز.. الحلقة الأولى من موسم ساعته وتاريخه الثانى بعنوان كبش فداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه، والتي ستعرض يوم السبت المقبل بعنوان "كبش فداء"، قضية العنف الأسرى، حيث تسلط الحلقة الضوء على قضية دارت أحداثها فى محافظة القاهرة عام 2021، وراح ضحيتها إحدى الزوجات.

وشارك النجم صبري فواز والفنانة كريمة منصور وإسلام خالد موهبة تجربة كاستنج في الحلقة الأولي من الموسم الثاني من المسلسل، الذي يعرض يوميا من السبت للأربعاء الساعة 8 ونصف مساء على قناة dmc، والحلقة كتابة سيف قنصوة وأحمد سمير ومن إخراج عادل أحمد يحيى.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.