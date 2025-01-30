شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح يتصدر بوستر مسلسل إخواتى على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الفنان حاتم صلاح بوستراً دعائياً لمسلسل إخواتي الذى يشارك في بطولته ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث طرحت منصة watch it على صفحتيها بموقع فيس بوك وإنستجرام بوستر حاتم صلاح مع تعليق:"هتتفرجوا على حكاية مختلفة وجديدة مع حاتم صلاح في مسلسل إخواتي استنونا".



حاتم صلاح يتصدر بوستر لمسلسل إخواتي

مسلسل "إخواتي" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وفى سياق متصل يظهر الفنان حاتم صلاح كضيف شرف فى مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، والعمل مكوّن من 15 حلقة وتأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

حاتم صلاح يُعرض له حالياً فى السينمات فيلم "اللهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي والطفلة دالا حربي، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، كما ينتظر عرض فيلم "من أيام الجيزة" والذى يشارك فى بطولته إلى جانب إياد نصار وآية سماحة وعمرو عبد الجليل وإخراج مرقس عادل.