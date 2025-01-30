شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ترويجية من WATCH IT لمحبى الدراما قبل مارثون دراما رمضان بـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة WATCH IT لموسم رمضان المقبل من خلال عروض مميزة لمحبى الدراما، وهو ما يظهر جلياً من خلال الصفحة الرسمية لها حينما أعلنت أنه عند الاشتراك السنوي في الباقة الأساسية فإن السعر لن يزيد عن 5 جنيهات في الشهر .

وهو السعر الذى يتيح لمحبى الدراما الاستمتاع بأقوى محتوى دراما عربية وفى توقيت مميز قبل بدء مارثون دراما رمضان مما يتيح لهم مشاهدة المسلسلات المعروضة والمرتقبة في العالم العربى .



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هذا وقد طرحت الشركة المتحدة مؤخراً بوسترات مسلسلاتها، وحظت بترقب كبير من قبل الجمهور خاصة بعدما ظهر فيها تنوع كبير ما بين الكوميدي للاجتماعى والتراجيدي، مع نجوم كبار يخوضوا غمار المنافسة فى الموسم المقبل.

ومن بين المسلسلات فهد البطل، حكيم باشا، الغاوى، شهادة معاملة أطفال، لام شمسية، الكابتن، كامل العدد3، النص، إلى غيرها من المسلسلات التى يترقبها المشاهد العربى كعادة موسم دراما رمضان.