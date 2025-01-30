شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يغني "يا واد يا تقيل" فى أسبوع الثقافى المصرى بالدوحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شارك الفنان حسين فهمي المطرب محمد ثروت غناء أغنية "يا واد يا تقيل"، في حفل افتتاح أسبوع الثقافى المصرى بالدوحة، حيث قدم ثروت الأغنية لحسين فهمي للاحتفاء به وتوجيه له التحية.

وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصرى، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى، وزير الثقافة القطرى، فعاليات "الأيام الثقافية المصرية فى قطر"، والتى تستمر حتى 31 يناير الجارى، فى "درب الساعي" بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور السفير عمرو الشربينى، سفير مصر فى قطر، والسفير طارق على فرج الأنصارى، سفير قطر بالقاهرة، والنجم حسين فهمى "ضيف شرف الأسبوع"، وعددا من سفراء الدول العربية والأجنبية، وقيادات وزارة الثقافة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى فى درب الساعى معارض للفن التشكيلى والخط العربى، بالإضافة إلى ورش تعليم الفنون التراثية المتنوعة، وجلسات حكى مخصصة للأطفال والشباب.

و يشمل البرنامج ندوة ثقافية بعنوان "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، يُقدمها الكاتب الصحفى محمود التميمى، وحفلًا للفنانة المصرية العالمية أميرة سليم، وتُختتم الفعاليات بعرض النسخة المُرممة من فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادى عبد السلام.