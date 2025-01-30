شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الرسمى للجزء الثانى من ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة البرومو الرسمي للجزء الثانى من مسلسل ساعته وتاريخه المرتقب عرضه بداية من شهر فبراير المقبل، إذ تضمن البرومو وجود نجوم جدد وأبطال لحكايات مميزة ومشوقة.

هذا وقد طرحت WATCH IT البرومو عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك وكتبت : " ساعته وتاريخه راجع من جديد بحكايات جديدة من أرض الواقع ،في الموسم التاني حصريًا على WATCHIT.

موعد عرض الجزء الثانى من ساعته وتاريخه

يعود مسلسل "فى ساعته وتاريخه" بموسمه الثانى بدءًا من يوم السبت المقبل 1 فبراير على قناة "dmc"، وذلك بعد النجاح الساحق الذى حققه الجزء الأول.

ويُعرض الجزء الثانى من مسلسل "فى ساعته وتاريخه" من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ليقدم العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم أروى جودة ودياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من إخراج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض وحكايات قضائية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.