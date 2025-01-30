شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أول فيلم لـ شكرى سرحان قبل ابن النيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

روى الإعلامي محسن سرحان المتحدث باسم أسرة شكري سرحان، خلال ندوة "مئوية ميلاد .. الفنان شكرى سرحان"، المقامه حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 56، قصة أول فيلم للفنان الراحل شكرى سرحان قبل ابن النيل.

وقال محسن سرحان:" أول فيلم لشكرى سرحان قبل فيلم ابن النيل، كان فيلم الجولة الأخيرة وكان من بطولة شكرى و ملاكم جزائرى وفاتن حمامة ولكنها اعتذرت بعد تصوير عدد من مشاهدها فى الفيلم ثم استكملته سميحة أيوب وفشل الفيلم، وأوضح شكرى فى مذكراته أن سبب فشل الفيلم لانه كان باللغة الجزائرية وكانت وقتها ثقيلة ولم يتقبلها المشاهدين ولان الجمهور كان يتقبل السينما الرومانسية وليس الأكشن وكل هذه الاسباب كانت سبب فى عدم نجاح الفيلم".

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه السابع ، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ 56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



