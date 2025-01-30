شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية رشوان توفيق قبل وفاة شكرى سرحان.. وقصة تحويل مذكراته لمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي محسن سرحان المتحدث باسم أسرة شكري سرحان، خلال ندوة "مئوية ميلاد .. الفنان شكرى سرحان"، المقامه حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 56، أن مذكرات الراحل شكرى سرحان بخط يده سوف تتحول إلى مسلسل ويعملون حاليا على النص والكتابة.

وقال محسن سرحان فى حديثه:" مذكرات شكرى سرحان تتحول لمسلسل وكان هيقدم شخصيته ودور البطوله حفيده ولكن يعيش فى استراليا ويتحدث عربى مكسر ونبحث عن بطل المسلسل، وكمان بنشوف نبتدى المسلسل من رؤية رشوان توفيق لشكرى سرحان قبل وفاته، والقصة أن رشوان شاف رؤية فى المنام أن شكرى يشع نور ولابس أبيض فى أبيض، وبعدها كلم البيت يطمئن على شكرى وكان توفى بالفعل، ونعمل على تحضيرات المسلسل حتى يخرج للنور بأحسن شكل ممكن".

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه السابع ، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته ال 56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



