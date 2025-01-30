شكرا لقرائتكم خبر عن محسن سرحان من معرض الكتاب: تقييم شكري سرحان يجب أن يكون من ناقد كبير والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامى محسن سرحان المتحدث باسم أسرة شكرى سرحان، خلال ندوة "مئوية ميلاد.. الفنان شكرى سرحان"، المقامه حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56، إن النقد وتقييم الفنانين هي مهنة النقاد وما تعرض له الراحل شكرى سرحان مؤخرا لا يجوز، لأنه فنان حقيقي وكان خريج الدفعة الأولى من المعهد وكان متقدم مع ألفين طالب ونجح 20 فقط من ضمنهم شكرى".

وتابع فى حديثه:"لا يجوز تقييم الفنانين الكبار من شخص مبتدأ فى التمثيل ولابد أن يأتى تقييم فنان في حجم شكرى سرحان من ناقد كبير".

ومن جانبه تحدث الناقد عصام زكريا، قائلا:"أى نقد لا يقلل من قيمة الرموز والقامات الفنية والنقد شئ طبيعى والتقدير بيخضع للذوق الشخصى بشكل كبير وطبيعى يوجد آراء مختلفة وفن التمثيل له أكثر من مدرسة ".

محسن سرحان وعصام زكريا

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه السابع، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ 56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.