شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ترك شكرى سرحان المنزل من أجل الفن وجلوسه فى مسجد السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة "مئوية ميلاد..الفنان شكرى سرحان"، المقامه حاليا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 56، بحضور كل من الناقد عصام زكريا والإعلامى محسن سرحان المتحدث باسم أسرة شكري سرحان.

وتحدث محسن سرحان عن بداية شكرى سرحان وموهبته التى كان مؤمن بها وخلاف والده معه ورفضه دخوله المعهد العالى للفنون المسرحية.

وقال محسن:" شكرى موهوب من طفولته وكان يخاف من والده لأن وقتها كان الفنان يطلق عليه مشخصاتى، ووالده اعترض على دخوله المعهد العالى للفنون المسرحية وطلب منه أن يترك المنزل وكان شكرى سرحان مؤمن بموهبته لذلك ترك المنزل وجلس فى الشارع وتحديدا فى مسجد السيدة زينب حتى تدخلت والدته واقنعت والده بدخوله المعهد، وشكرى سرحان الجان الوحيد الذى درس فن".

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه السابع، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته الـ 56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



ندوة مئوية ميلاد..الفنان شكرى سرحان



