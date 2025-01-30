شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد منصور: عصام عمر شاهد فيلم "رامبو" لأول مرة وسط الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج خالد منصور خلال ندوة تكريم فريق عمل فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"بتلفزيون الخليج 365: بعد الفيلم كان لدينا أمنيات، لعرضه في مهرجانات كثيرة، كي يكون تكليل لمجهود الكثير ممن عملوا بجد واجتهاد طيلة السنوات الماضية، وأيضا لأن السينما المصرية تستحق أن يراها العالم كله.

وتابع: بعد أن عرض علينا عروض من أكثر من مهرجان عالمي في نفس الوقت، وقع الاختيار على مهرجان فينيسيا، ولم نكن نعلم ماذا بعد الاختيار هل سيستقبله النقاد والجمهور بشكل جيد، وعندما عرض في فينيسا استقبلنا ردود أفعال قوية جدا أسعدتنا.

وعن بطل الفيلم عصام عمر قال: عصام فاهم دوره بشكل مهم جدا كممثل، ولم يتدخل في أي شيء بعيد عن عمله، ولم يطلب مرة أن يشاهد الفيلم قبل الجمهور، وخلال الفيديو المنتشر له وهو يبكي بعد عرض الفيلم في فينيسيا تأثر جدا بالشخصية أثناء مشاهدته الفيلم.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.