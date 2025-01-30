شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية شريك إعلامي لملتقى التدريب والتوظيف بكلية الإعلام جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشارك القناة الوثائقية كشريك إعلامي لملتقى التدريب والتوظيف بكلية الإعلام «جامعة القاهرة»، والذي ينطلق في الفترة من 15 إلى 17 فبراير المقبل.

قناة الوثائقية هي إحدى القنوات التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدأ بثها في 19 فبراير 2023، وتقدم القناة مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، مثل التاريخ والعلوم والثقافة والطبيعة وغيرها من المجالات.

وفي سياق متصل كشفت قناة الوثائقية عن جائزة باسمها في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك في مسابقة "النجوم الجديدة" المخصصة لأفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية التى تقام من 5 إلى 11 فبراير المقبل.

جائزة الوثائقية عبارة عن تكفل قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة بإنتاج عمل وثائقي لاحد صناع الأفلام المتميزين في المسابقة ويأتي ذلك دعما لشباب المبدعين وذلك للعام الثاني على التوالي.