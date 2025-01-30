شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح فيلهارمونى دو باريس يحتضن حفل الذكرى الـ 50 لرحيل أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تتوجه بعثة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إلى فرنسا غداً لإحياء الذكرى 50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم خلال الإحتفالية الكبرى المقامة فى الرابعة عصر الأحد 2 فبراير بتوقيت باريس على مسرح فيلهارمونى دو باريس .

وقالت الدكتورة لمياء زايد أن بعثة حفل أم كلثوم تشمل 27 عازف وفنان من أمهر أبناء الأوبرا يقودهم المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويشارك بها المطربتان رحاب عمر وإيمان عبد الغنى ، وأضافت أن الاحتفالية تتضمن نخبة من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم التى تعكس طابع الإبداع الغنائي والموسيقى العربى لتعبر عن أحد ملامح الريادة الحضارية للوطن ، مؤكدة أن الفنون والثقافة المصرية تشكل جزءا هاماً من التراث الإنساني العالمى .

جدير بالذكر أن الإحتفالية يحتضنها مسرح فيلهارمونى دو باريس الذى يعد مجمع مسارح وأحد أهم المراكز الثقافية فى مدينة الموسيقى فى بارك دى لافيليت بالحافة الشمالية الشرقية لباريس ، كما يقع فى منطقة سياحية هامة ومصمم بشكل مبتكر ويتسع لـ 2400 مشاهد .