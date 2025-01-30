انطلاق أول حدث من سلسلة Power Slap في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم

ينطلق اليوم (الخميس) أول حدث من سلسلة Power Slap في المملكة العربية السعودية تحت عنوان Power Slap 11، حيث يواجه البطل العالمي الأمريكي Da Crazy Hawaiian مواطنه Dumpling على لقب الوزن الثقيل جدًا في anb Arena، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تم الانتهاء بنجاح من مرحلة الأوزان لجميع المشاركين.

ويشهد الحدث الرئيسي مواجهة إعادة مثيرة بين Da Crazy Hawaiian، الذي سجل 15 انتصارًا، وخسر مرة واحدة، وتعادل في مرة واحدة أيضًا، وحقق 13 من انتصاراته بالضربة القاضية. أما خصمه Dumpling، فقد سجل انتصارًا واحدًا، ولم يخسر أبدًا، وتعادل في مرة واحدة، وحقق انتصاره الوحيد بالضربة القاضية. وهذه المواجهة تهدف لحسم التعادل الذي انتهت به مواجهتهما السابقة في Power Slap 9.

أما في النزال المساعد، يعود بطل الوزن الخفيف الثقيل الأمريكي Wolverine، الذي سجل 14 انتصارًا، وخسر 5 مرات، وحقق 5 من انتصاراته بالضربة القاضية، للدفاع عن لقبه أمام المتحدي الصاعد مواطنه فيرن “الميكانيكي” كاثي، الذي سجل 5 انتصارات، وخسر مرتين، وحقق 4 من انتصاراته بالضربة القاضية.

وتتضمن البطاقة مواجهات حاسمة تجمع نخبة من الرياضيين، أبرزها مواجهة الأمريكي راسل “كاينوا” ريفيرو، الذي سجل 4 انتصارات، وخسر 3 مرات، وحقق 3 من انتصاراته بالضربة القاضية، مع مواطنه أوستن “تيرب دادي سليم” توربين، الذي سجل 5 انتصارات، وخسر مرتين، وحقق 4 من انتصاراته بالضربة القاضية. ومن المنتظر أن تحدد هذه المواجهة ملامح التصنيف في فئة الوزن الخفيف الثقيل.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي المصنف الثاني في الوزن الثقيل السوبر كالاني “توكو” فاكامييلالو من جزر ساموا، الذي سجل انتصارين، وخسر مرة واحدة، وحقق كلا انتصاريه بالضربة القاضية، مع الجنوب إفريقي داني “ذا بيتبول” فان هيردين، الذي سجل 5 انتصارات، وخسر مرتين، وحقق 4 من انتصاراته بالضربة القاضية.

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وتعود نجمة وزن الريشة للسيدات المجرية شينا “الإعصار المجري” باثوري، التي سجلت 3 انتصارات دون أي خسارة، وحققت انتصارين بالضربة القاضية، لخوض مواجهة ثأرية أمام الأمريكية جاكي كاتالين، التي سجلت انتصارًا واحدًا، وخسرت مرتين.

يذكر أنه سيتم بث فعاليات Power Slap 11 مجانًا ومباشرًا عبر منصة Rumble حول العالم، بالإضافة إلى شبكة MBC في منطقة الشرق الأوسط.