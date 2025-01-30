كم تبلغ ثروة بارون ترامب الابن الأصغر لرئيس أميركا؟ الرقم سيفاجئكم

ربّما يكون بارون ترامب أكثر ثراءً من بعض أشقّائه. دخل الابن الأصغر للرّئيس دونالد ترامب للتوّ إلى جامعة نيويورك، لكن صافي ثروته زاد بشكل كبير منذ سنوات مراهقته، ويرجع ذلك في الغالب إلى الصّندوق الذي أنشأه والده.

لقد مرّت ثماني سنوات منذ أن بدأ ابن دونالد وميلانيا ترامب يكتسب الشّهرة. على الرّغم من أنّ بارون كان بالكاد يبلغ العاشرة من عمره عندما أصبح والده رئيسًا لأوّل مرّة، إلّا أنّ وسائل الإعلام سرعان ما سلّطت أنظارها على الشّاب.

طوال هذا الوقت، كانت التّفاصيل المتعلّقة بدخله أو أصوله سرًّا محفوظًا بعناية من قبل والدته، ولكن منذ أن أصبح بالغًا، بدأت بعض التّفاصيل تخرج إلى العلن، مثل ممتلكاته ودخله من مشاركته في حملة والده.

وبحسب موقع “ناشيونال وورلد”، قد تصل القيمة الصّافية لثروة بارون إلى ثمانين مليون دولار. وتستمدّ ثروة ترامب الابن من أصول العائلة وبعض الممتلكات التي تحمل اسمه، مثل قصر مساحته عشرة آلاف قدم مربّع في “مار إيه لاغو” بقيمة أحد عشر مليون دولار وعقار مساحته ثلاثون فدّانًا في نيوجيرسي بقيمة تسعة عشر مليون دولار.

ويقال إنّ بقيّة ثروة بارون موجودة في صندوق الائتمان الذي أنشأه له والده. وبحسب معلومات للمؤلّفة ماري جوردان في كتابها “فنّ صفقتها”، فإنّ ميلانيا أعادت التّفاوض على اتّفاقيّة ما قبل الزّواج مع ترامب قبل بضع سنوات لضمان حصول ابنها على معاملة أفضل في وصيّة والده.

هل بارون أغنى من أشقّائه؟

ورغم أنّ صافي ثروة بارون ترامب غير مؤكّد، فإنّ تقديرات مجلّة ناشيونال وورلد تشير إلى أنّه إذا كانت ثروته صحيحة، فإنّ ثروته قد تتجاوز ثروة أخته غير الشّقيقة تيفاني. وبحسب مواقع متخصّصة، فإنّ صافي ثروة ابنة دونالد ومارلا مابلز يتراوح بين عشرة وثلاثين مليون دولار.

ومع ذلك، لا يزال بارون الصّغير بعيدًا عن المنافسة مع إخوته الأكبر سنًّا. اريك ودونالد جونيور تبلغ القيمة الصّافية لثروة ترامب وترامب حوالي ثلاثمئة وخمسين مليون دولار لكلّ منهما، بينما تصل القيمة الصّافية لثروة إيفانكا إلى ثمانمئة مليون دولار، مع زوجها جاريد كوشنر.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وفي هذا الصّدد، يظلّ والد العائلة، دونالد الأب، هو الفائز بلا منازع. وبحسب مجلة فوربس، فإنّ صافي ثروة الرّئيس السّابع والأربعين للولايات المتّحدة يبلغ ٦.٨ مليارات دولار، وهو ما يظلّ متقدّما كثيرًا على أيّ من أبنائه.