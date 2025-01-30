شكرا لقرائتكم خبر عن قدمت 10أفلام وأصبحت أشهر أطفال السينما العربية.. ذكرى رحيل فيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز التى تعد من أشهر الأطفال في تاريخ السينما المصرية والعربية اسمها "فيروز أرتين كالفايان"، من أسرة أرمينية، وولدت فى القاهرة عام 1943، تم اكتشافها فنيًا، خلال قيامها بحركاتها الراقصة فى منزلها، حيث اكتشفها الفنان الكوميدى المصرى من أصل سورى، إلياس مؤدب.



فيروز

أعجب بها الفنان أنور وجدى ووقع مع والدها عقد احتكار مدته ثلاث سنوات، وذلك فى الفترة من 1950 حتى 1953، وتوقفت فيروز عن التمثيل في سن مبكرة، مثلت فيروز مع شقيقتها الفنانة الاستعراضية "نيللي" في فيلم عصافير الجنة، تعرفت أثناء عملها مع "فرقة إسماعيل ياسين" على الفنان بدر الدين جمجوم، الذى تزوجها بعد فترة قصيرة من اعتزالها وأنجبا ابن وابنة هما "أيمن" و"إيمان"، واستمر زواجهما لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992.

قدمت فيلم "ياسمين"، ثم تألقت في "فيروز هانم"، و"الحرمان"، و"دهب"، لكنها بعد عام 1955 أرادت كفتاة شابة أن تخرج عن سياق الطفلة الصغيرة فقدمت عدة تجارب مثل: "عصافير الجنة" "إسماعيل ياسين للبيع" عام 1957، وآخرهم «بفكر في اللي ناسيني» مع شكري سرحان عام 1959، وكرمت في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2001، توفيت في عام 2016.