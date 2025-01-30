شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اللبنانية سارة أبى كنعان ومشاركتها فى مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك اللبنانية سارة أبى كنعان لأول مرة في الدراما المصرية من خلال مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من إخراج محمود عبد التواب، إذ تقدم سارة دوراً محورياً في أحداث المسلسل الذى تدور احداثه في اطار من التشويق والاثارة، وخلال السطور التالية نستعرض معلومات عن سارة أبى كنعان قبل مشاركتها في مسلسل الشرنقة وهى كالتالى :

سارة أبى كنعان

درست العلوم بالجامعة اللبنانية الأميركيةبدأت مشوارها الفني منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها من خلال مسلسل (بنت الحي)

ابتعدت بضع سنوات عن التمثيل للدراسة ثم عادت في عمر السابعة عشرة من خلال مسلسل (خطوة حب).

شاركت في مسلسلات (القناع) ومسلسل (أول مرة) وفيلم (24 ساعة حب) الذين نالت عنهم جائزة الموركس الذهبي كأفضل ممثلة واعدة عام 2013.

كما شاركت في بطولة مسلسلات (لو، إتهام، عشق النساء) في رمضان 2014 ونالت جائزة الموريكس دور الذهبية كأفضل ممثلة بدور مساعد توالت بعدها في السينما والتلفزيون.



تألقت وتوهجت في مسلسلات الثمن مع النجم الكبير باسل الخياط، ثم قدمت دورا مهخما في دفعة بيروت، ودانتيل ، وغيرها من الاعمال .



سارة ابى كنعان

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبري فواز، منهم: اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.