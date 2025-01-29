شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن والمنتج إسماعيل البلبيسي: نشأتي في شارع الأزهر كان لها أثرا كبيرا علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج والملحن، إسماعيل البلبيسي، إن نشأته وترعرعه في شارع الأزهر بالقاهرة، كان له أثرا كبيرا على نشأته كفنان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد العسيري، ببرنامج "كلام في الفن" الذي يذاع على القناة الوثائقية: "قعدت فترة في منطقة الأزهر والموسكي والحسين، حوالي 35 سنة، لأن والدي وأعمامي وجدي كانوا بيشتغلوا في العطور ومستحضرات التجميل في المنطقة دي".

وتابع: "كنت بنزل في الأجازات، وأقعد مع أبويا في المحل، واشتغل معاه وأخد مرتب، ومولد الحسين أثر فيا جدا، والمولد ده تحديدا مهمة جدا ولها تأثير كبير جدا عليا، والمنطقة دي، أكبر مكان تجاري في العالم، وبيضم أكبر تجارة".