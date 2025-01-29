شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي يكرم محيى إسماعيل لدعمه عرض "الوضع صامت" والان مع تفاصيل الخبر

كرم المخرج مازن الغرباوي الفنان محيى إسماعيل، وذلك عقب العرض المسرحي "الوضع صامت"، والذي عرض على مسرح الهوسابير، وذلك لدعمه الدائم للشباب الموهوب، وحرص عدد من الفنانين والنقاد على حضور العرض المسرحي منهم المخرج أشرف فايق، والفنان رمزي العدل، والإعلامية بوسي شلبي، والناقد الأمير أباظة، والناقد باسم صادق، والناقدة فايزة الهنداوي، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

يذكر أن المخرج مازن الغرباوي هو رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وكان قد حصد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام على الجائزة العالمية الكبري المقدمة من اداة مهرجان K - theater award والجائزة بعنوان "الجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لهذا العام 2024 للمساهمة المتميزة في مجتمع المسرح الدولي.

وتلك الجائزة المقدمة من وزارة الثقافة بكوريا الجنوبية وبترشيح من الجمعية الكورية للمسرح بكوريا الجنوبية، حيث تلقت إدارة المهرجان خطاباً رسمياً بالترشح لتلك الجائزة الكبري عقب انتهاء الدورة التاسعة للمهرجان التي حملت اسم الراحل جلال الشرقاوي والتي عقدت في الفترة من 15-20 نوفمبر 2024 بمدينة السلام شرم الشيخ.



مازن الغرباوي يكرم محيى إسماعيل لدعمه عرض الوضع صامت