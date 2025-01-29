شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الحلقة الأخيرة لبرنامج مزيكا صالونات بمشاركة مولوتوف وبيسكو مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل كل من مولوتوف وبيسكو مصر، ضيوفا فى الحلقة الرابعة عشر والأخيرة من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، والذى يذاع عبر فضائية CBC كل يوم ثلاثاء، والتى طرحت أمس واجتمع فيها مولوتوف وفرقة بيسكو مصر لإنشاء أغنية جديدة خلال 8 ساعات داخل استوديو، والمقرر طرحها غداً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ويوتيوب.

وسبق وجمعت الحلقة الثالثة عشر كلا من النجم مصطفى حجاج وأسود وعيسي، والحلقة الثانية عشرة جمعت بين كل من المطرب مروان موسى والموسيقى إسلام كابونجا، وشهد الموسم حلقات جمعت كل من نيكول سابا وويزا منتصر وموسكو والفلسطيني Synaptik، والمطرب الشعبى فليكس وفيلو ومطرب الراب راشد، ومروان بابلو ومولوتوف، وطارق الشيخ وكريم أسامة.

بيقولوا الأيام بِتغَير

وإنتَ بِتتغير للأسوأ

لا كَلام وياك بقا بيأثر

ولا حتى بِعادي كمان حَوَق

دُوق مِن كَاسي

أنا مَوِتّ خَلاص إحساسي

دُوق مِن كَاسي

أنا مَوِتّ خَلاص إحساسي

إنت مِن اللحظة دي قُصادي

صِفر انا مش شايفك صَدقني

مَبقِتليش لا عزيز ولا غالي

ولا ليك أي مكانة ف قلبي



الحلقة الأخيرة من برنامج ريد بل مزيكا صالونات



كواليس تصوير الحلقة الأخيرة



بيسكو مصر ومولوتوف في كواليس تصوير الحلقة الأخيرة



كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من ريد بل مزيكا صالونات