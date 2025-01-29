شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يتلقى عزاء والدته بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تلقى اليوم الأربعاء الفنان أحمد فهيم العزاء في والدته السيدة وفاء صالح بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وحرص على تقديم واجب العزاء، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، والنجوم أحمد رزق وأحمد فهمي وإيهاب فهمي ومحمد أنور، وأحمد داش ومحمد محمود وأحمد الشامي وأحمد التهامي وإسلام جمال وعزوز عادل وهاني مهنا، فيما حضرت الإعلامية مها الصغير وابنها ياسين السقا، وتلقى واجب العزاء بجوار أحمد فهيم الفنان أحمد خالد صالح، حيث حرص النجوم على تقديم واجب العزاء في الراحلة عمته والدة الفنان أحمد فهيم.



أحمد الشامى يقدم العزاء



الدكتور أشرف زكى يقدم واجب العزاء فى والدة الفنان أحمد فهيم



الفنان أحمد التهامى يقدم واجب العزاء



الفنان أحمد داش يقدم واجب العزاء



الفنان أحمد رزق يقدم واجب العزاء

وكانت جنازة والدة الفنان أحمد فهيم شقيقة الراحل خالد صالح شيعت من مسجد الشرطة، أمس الثلاثاء، حيث حرص النجوم على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد فهيم فى رحيل والدته، وحضر الجنازة كل من أشرف زكى وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وسليمان عيد وإسماعيل فرغلى وأحمد الشامى وعزوز عادل، وعصام السقا ومحمد لطفى وإيهاب فهمى ومؤمن نور وإسلام جمال.

وكان كشف الفنان أحمد فهيم صباح أمس عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح, وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.



الفنان أحمد فهيم وأحمد خالد صالح



الفنان إيهاب فهمى يقدم العزاء



الفنان محمد محمود فى عزاء والدة أحمد فهيم



عزاء والدة الفنان أحمد فهيم



محمد أنور يقدم واجب العزاء للفنان أحمد فهيم



هانى مهنا فى عزاء والدة أحمد فهيم