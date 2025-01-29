شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مصممة الأزياء إيمان الخميسي ضيفة الحلقة الرابعة من بودكاست "الشغلانة" والان مع تفاصيل الخبر

تحل مصممة الأزياء إيمان الخميسي، اليوم، ضيفة الحلقة الرابعة من بودكاست "الشغلانة"، الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء على صفحات الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات.

وتتحدث إيمان الخميسي عن تفاصيل وكواليس شغلانة الاستايليست وتصميم الملابس والأزياء وفقاً للشخصيات والفرق بين الدراما والسينما والإعلانات والريد كاربت، بالإضافة إلى كواليس تعاونها مع النجمات مثل شيرين عبد الوهاب وياسمين صبري، والمخرجين وتوجه الكثير من النصائح لكل من يرغب في العمل كمصممي أزياء.

إيمان الخميسي تونسية الأصل، وسبق وعملت في الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبري، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمي مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلي.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.