شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8.. سلمى تضع السم لصابرين فى الدواء والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 8 من مسلسل إقامة جبرية، قيام هنا الزاهد "سلمى" بوضع السم فى علبة دواء صابرين "الدكتورة عايدة" والدة محمد الشرنوبى "موسى"، وذلك لتتخلص منها وتستطيع استكمال حياتها مع موسى الذى لا تستطيع الابتعاد عنه.

ورغم تحذيرات محمود البزاوى شقيق والد موسى، إلا أنها تحاول الإبقاء على علاقتها بموسى والزواج منه رغم رفض "عايدة" واستشعار موسى نفسه أن سلمى مريضة.

مسلسل إقامة جبرية

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8 .. سلمي تضع السم لصابرين في الدواء



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8 .. سلمي تضع السم لصابرين في الدواء



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8 .. سلمي تضع السم لصابرين في الدواء



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8 .. سلمي تضع السم لصابرين في الدواء