شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل وبوسى شلبى ورمزى العدل بافتتاح عرض "الوضع صامت" بالهوسابير والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور أولى ليالى العرض المسرحي "الوضع صامت" للمخرج مازن الغرباوي، والذي أقيم بمسرح الهوسابير، حيث حضر كل من الفنان محيى إسماعيل، والفنان رمزي العدل، والإعلامية بوسى شلبي، والناقد الأمير أباظة، والناقد باسم صادق، والناقدة فايزة الهنداوي، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

يذكر أن المخرج مازن الغرباوي هو رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وكان قد حصد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام على الجائزة العالمية الكبرى المقدمة من إداة مهرجان K - theater award والجائزة بعنوان "الجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولى على مستوى العالم لهذا العام 2024 للمساهمة المتميزة في مجتمع المسرح الدولي.

وتلك الجائزة المقدمة من وزارة الثقافة بكوريا الجنوبية وبترشيح من الجمعية الكورية للمسرح بكوريا الجنوبية، حيث تلقت إدارة المهرجان خطاباً رسمياً بالترشح لتلك الجائزة الكبرى عقب انتهاء الدورة التاسعة للمهرجان التي حملت اسم الراحل جلال الشرقاوي، والتي عقدت فى الفترة من 15-20 نوفمبر 2024 بمدينة السلام شرم الشيخ.