شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7.. أحمد والى يعتدى على "محسن" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 7 من مسلسل إقامة جبرية، قيام أحمد والي "عصام" بالتعدي على "محسن" محمد دسوقي بالضرب وذلك بعدما حاول الأخير الدفاع عن ثراء جبيل "دينا" عندما حاول عصام التعدي عليها بالضرب داخل متجرها.

ويأتي خلاف عصام ودينا على خلفية انفصال الأخيرة عنه، لكنه لا يريد لعلاقتهما الانتهاء ويحاول أن تعود الأمور لطبيعتها بينهما بكل الطرق، حتى أنه سرق قطع من ملابسها من داخل دولابها، لتساعده "دجالة" في إعادتها له عن طريق السحر.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.