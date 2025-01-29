شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من مسلسل "النص" للنجم أحمد أمين قبل عرضه فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لقناة الحياة، عن لقطات جديدة لمسلسل "النص" بطولة النجم أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضانى المقبل، وكتبت الصفحة عبر فيس بوك: "الفنان أحمد أمين بيقدم مسلسل هيخلينا كلنا نتجمع فى البيت علشان نتفرج عليه، استنوا مسلسل النص على شاشات المتحدة فى رمضان، شهر الفرحة، دراما المتحدة".

يقدم الموسيقار أشرف الزفتاوى الموسيقى التصويرية لمسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من إخرج حسام على، وإنتاج اروما استوديوز، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث أوشك الزفتاوى على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على الموسيقى الخاصة بالعمل الملئ بالأحداث والمفاجآت.

مسلسل "النُّص" من بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي ودنيا سامي وسمرعلام ودعاء حكم، عبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني ومن إخراج حسام علي وتأليف "ورشة ماجنم"، من 15 حلقة.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.