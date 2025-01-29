شكرا لقرائتكم خبر عن منصة واتش ات تروج لمسلسل شهادة معاملة أطفال ببوستر لـ صبرى فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات على الترويج لمسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2025، ونشرت صورة بوستر النجم صبرى فواز، وكتبت "مواقف خفيفة وكوميدية هتجمعنا مع النجم صبرى فواز فى مسلسل شهادة معاملة أطفال على WATCHIT فى رمضان 2025".



صبري فواز

وكانت قناة ON روجت لمسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة النجم محمد هنيدي والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، حيث شاركت بوستر المسلسل على صفحتها بموقع "فيس بوك" وكتبت: "الكوميديا والضحك كله مع النجم محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال، انتظرونا في رمضان 2025 على شاشات المتحدة".

كما حرصت منصة Watch it الرقمية على الترويج للعمل من خلال بوستر المسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025، وظهر هنيدي خلال البوستر وهو يحمل دبدوب وعلقت الصفحة عليها: "الضحك راجع مع النجم محمد هنيدي في رمضان 2025".

شخصية محمد هنيدى فى المسلسل

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالي الأحداث.

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.