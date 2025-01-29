شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يشارك متابعيه كواليس تصوير مسلسل وتقابل حبيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيه وجمهوره بلقطات من كواليس تصوير مسلسل وتقابل حبيب، الذى يشارك فى بطولته مع النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضانى المقبل 2025.

وكتب خالد سليم على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "دايماً بكون سعيد جداً لما بتجمعني مشاهد مع حبيب الكل وحبيب قلبي بابا عم صلاح عبد الله، أو لما بنقعد نتكلم أثناء تحضير المشاهد، متعة لا توصف، ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ويديك الصحة وتنور حياتنا بمحبتك وطيبة قلبك وفنك وخبرتك وحكاياتك ونصايحك وضحكتك، وخفة دمك، وشكرا بجد للمؤلف الأستاذ عمرو محمود ياسين والمخرج الأستاذ محمد الخيرى، إنكم خليتوني أعيش أحلى أجواء و كواليس لمسلسل (وتقابل حبيب) مع كل حبايبي وزملائي المبدعين، التصوير مستمر إن شاء الله، وربنا يكتب لنا النجاح وتقابل حبيب فى رمضان 2025".



خالد سليم في الكواليس



خالد سليم مع الفنان الكبير صلاح عبد الله

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

ياسمين عبد العزيز تعود فى "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.