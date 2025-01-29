شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندا توريس تعتذر عن أحد أدوراها بعد ترشيحها للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النجمة العالمية فرناندا توريس المرشحة لجائزة الأوسكار بيانًا واعتذارًا عن مشاركتها في برنامج تلفزيوني في الماضي حيث أدت دورها بوجه أسود، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

فازت توريس بجائزة جولدن جلوب عن أدائها كأم تبحث عن زوجها السياسي المختفي في فيلم I’m Still Here، لتصبح أول برازيلية تفوز في فئة التمثيل، ومن ثم تم ترشيح توريس لأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث تم ترشيح الفيلم أيضًا لأفضل فيلم.

في بيان لموقع Deadline، تحدثت توريس عن ظهورها في برنامج الكوميديا الإخباري Fantástico، حيث ظهرت في رسم تخطيطي تلعب فيه عدة شخصيات، وكلها بوجه أسود، تم بث البرنأمج الطويل الأمد في عأم 2008.

وصرحت توريس قائلة:" منذ ما يقرب من عشرين عاما، ظهرت بوجه أسود في برنامج تلفزيوني برازيلي، أنا آسفة جدًا لهذا، أدلي بهذا البيان لأنه من المهم بالنسبة لي معالجة هذا الأمر بسرعة لتجنب المزيد من الألم والارتباك لعدد كبير من الأشخاص".

وتابعت توريس قائلة:" في ذلك الوقت، وعلى الرغم من جهود الحركات والمنظمات السوداء، لم يكن الوعي بالتاريخ العنصري ورمزية الوجه الأسود قد دخل بعد إلى الوعي العأم السائد في البرازيل، وبفضل الفهم الثقافي الأفضل والإنجازات المهمة ولكن غير المكتملة في هذا القرن، أصبح من الواضح جدًا الآن في بلدنا وفي كل مكان أن الوجه الأسود غير مقبول أبدًا".

واختتمت توريس حديثها قائلة: "هذه محادثة مهمة يجب أن نستمر في إجرائها مع بعضنا البعض من أجل منع تطبيع الممارسات العنصرية آنذاك والآن، وبصفتي فنانة ومواطنة عالمية، ومن قلبي المفتوح، أظل منتبهة وملتزمة بالسعي إلى التغييرات الحيوية اللازمة للعيش في عالم خالٍ من عدم المساواة والعنصرية".