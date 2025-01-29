شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم فى "عقبال عندكوا" رمضان 2025.. راجعة تضحكنا بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة إيمي سمير غانم لدراما رمضان من خلال مسلسل "عقبال عندكوا"، حيث نشرت صفحة قناة cbc برومو المسلسل وكتبت "انتظروا نجمة الكوميديا إيمي سمير غانم في مسلسل عقبال عندكوا في رمضان على شاشات المتحدة راجعة تضحكنا بعد سنين غياب".

وطرحت صفحات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحات قنواتها ومنصاتها على السوشيال ميديا البرومو الأول لمسلسل عقبال عندكوا، والذى تصدرته النجمة إيمى سمير غانم وظهرت فيه تعطى درس لغة عربية لعدد من الطلاب بالغناء حيث قالت في البرومو: "المبتدأ ينصبوه.. أوه أوه أوه أوه".

مسلسل عقبال عندكوا يجمع إيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد فى الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائياتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

ايمى سمير غانم وحسن الرداد بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته.