شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد بأكثر من شخصية فى برومو عقبال عندكوا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت المتحدة للخدمات الإعلامية برومو جديدا لمسلسل عقبال عندكوا تصدره النجم حسن الرداد، وذلك عبر صفحات قنواتها ومنصاتها على السوشيال ميديا، وذلك بعد طرح برومو تصدرته النجمة إيمى سمير غانم، وظهر حسن فى البرومو بأكثر من شخصية تواجه العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل عقبال عندكوا يجمع حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائياتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.