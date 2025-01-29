ليلة الموسيقى الكبرى … كلّ ما تريد معرفته عن الحفل المنتظر لتوزيع جوائز غرامي ٢٠٢٥

ليلة الموسيقى الكبرى عادت! أعلنت أكاديميّة التّسجيل أنّ حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥ سيقام في “كريبتو أرينا” في لوس أنجلوس.

سيتِمّ بثّ حفل توزيع جوائز غرامي السّابع والسّتّين لجمع الأموال لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات ومساعدة المتخصّصين في الموسيقى المتضرّرين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

الحفل الذي سيقام على الرّغم من حرائق الغابات المتعدّدة في الأسابيع الأخيرة في جنوب كاليفورنيا، في أوائل الشّهر المقبل أي يوم الأحد في الثّاني من شباط/فبراير القادم. وقالت الأكاديميّة التّسجيل في بيان: “ستجلب جوائز غرامي السّنويّة السّابعة والسّتّون معها شعورًا متجدّدًا بالهدف: جمع أموال إضافيّة لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات وتكريم شجاعة وتفاني المستجيبين الأوائل الذين يخاطرون بحياتهم لحماية حياتنا”.

كما كشفت أكاديميّة التّسجيل عبر حساباتها على مواقع التّواصل عن قائمة الفنّانين المشاركين في الحفل من خلال أدائهم المباشر أبرزهم: شاكيرا، بيلي إيليش، سابرينا كاربنتر، تشارلي إكس سي إكس، تشابيل روان، دوتشي، بينسون بون، تيدي سويمز وراي.

وتشمل القائمة المرشّحة لجائزة ألبوم العام المرموقة قائمة متنوعة من المواهب، بما في ذلك أندريه ٣٠٠٠ وجاكوب كولير، اللذان يتنافسان مع نجوم موسيقى البوب سابرينا كاربنتر وروان. وتضمّ الفئة أيضًا أسماء كبيرة، من الفنّانة الأكثر حصولًا على الجائزة، بيونسيه، إلى الفائزة بجائزة أفضل أغنية لهذا العام أربع مرّات، تايلور سويفت.

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سيتّمّ بثّ حفل توزيع الجوائز مباشرة على قناة CBS ابتداءً من السّاعة الثّامنة مساءً. كما ستقدّم أكاديميّة التّسجيل محتوًى حصريًّا لجوائز غرامي، بما في ذلك المقابلات والفعاليّات على السّجّادة الحمراء التي سيتِمّ بثّها مباشرة على أكاديميّة التّسجيل على “لايف غرامي.كوم” أيضًا يمكن لمشتركي “برامونت+” مشاهدة الحفل مباشرة أثناء بثّه على قناة CBS.

كما وقع الاختيار على تريفور نواه لاستضافة حفل توزيع جوائز غرامي السّابع والسّتّين.

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