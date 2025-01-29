شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2025.. كواليس الكابتن × 12 صورة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن الصور الأولى من كواليس مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسنى والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث نشرت منصة watch it صور من كواليس العمل التى تدور أحداثه فى إطار كوميدى ممزوج بالفانتازيا.

ويجسد أكرم حسنى خلال أحداث مسلسل الكابتن حيث يجسد شخصية حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين،.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن أكرم حسنى يجتمع مع ياسمين عبد العزيز فى فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفل الثنائى ببدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر الماضى، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير مسلسلاتهما فى رمضان 2025.



اكرم حسنى والمخرج معتز التونى والمنتج كريم أبو ذكرى



احمد عبد الوهاب ومنة صلاح سعيد من مسلسل الكابتن



اكرم حسنى واية سماحة من مسلسل الكابتن



اكرم حسنى بشخصية الطيار فى مسلسل الكابتن



اكرم حسنى والمخرج معتز التونى والمنتج كريم أبو ذكرى



اكرم حسنى من مسلسل الكابتن



اكرم حسنى بشخصية الطيار فى مسلسل الكابتن



اية سماحة مع مؤمن نور ومحسن منصور



كواليس مسلسل الكابتن



اية سماحة من كوااليس مسلسل الكابتن



اكرم حسنى ومعتز التوني



كواليس مسلسل الكابتن