شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمود التهامى فى حفل غنائى بالأسبوع الثقافي المصري القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد محمود التهامى اليوم الاربعاء الموافق 29 يناير حفلا انشاديا على المسرح الكبير بدرب الساعى " ام صلال " بالدوحة فى ليلة صوفية ضمن فعاليات الأيام المصرية في قطر خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير تحت قيادة المايسترو احمد عامر، ويشدو التهامى بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية فى حب رسول الله، من بينها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".



محمود التهامى



ولقد انطلقت الفعاليات أمس لتقدم للجمهور تجربة غنية تجمع بين الفن والتراث المصري الأصيل. تشهد الفعالية مشاركة مميزة لفرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية بحفلين لنجوم دار الأوبرا الفنانة أسماء كمال والفنانة حنان عصام والفنان محمد حسن والفنان حسام حسني .. والحفل قيادة المايسترو أحمد عامر .. وإشراف فني المايسترو تامر غنيم