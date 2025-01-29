شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر للفنان رياض الخولى من مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، بوستر للفنان القدير رياض الخولى من مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل على شاشات المتحدة.

مسلسل حكيم باشا تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى بطولته: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ويكرر رياض الخولى تعاونه مصطفى شعبان فى دراما رمضان بعدما قدما سوياً مسلسل بابا المجال فى رمضان قبل الماضي 2023.

يذكر أن رياض الخولى قدم فى رمضان الماضى مسلسلين، الأول "حق عرب" حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، والثانى "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر وإخراج أحمد حسن.

أما مصطفى شعبان فتواجد فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

رياض الخولى