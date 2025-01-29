شكرا لقرائتكم خبر عن الحريفة 2 يتخطى 120مليون جنيه ويتفوق على كيرة والجن بقائمة الأعلى إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

استطاع فيلم الحريفة 2- الريمونتادا تحقيق أكثر من 120 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه يوم 4 ديسمبر الماضى، ليحتل بذلك المركز الثالث ىي قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية متفوقًا على إيرادات فيلم كيرة والجن الذى كان قد حقق إيرادات بلغت 120 مليون جنيه.

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك. العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

وتتمحور قصة الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" عن الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" الجزء الأول حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات حيق حقق إيرادات تخطت 76 مليون جنيه عند طرحه فى يناير الماضى، ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.