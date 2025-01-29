شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم راينر روثر بكاميرا مهرجان برلين السينمائى الدولى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين عن تكريم خبير الأفلام والمدير الفني لمؤسسة Deutsche Kinemathek ، راينر روثر ، بكاميرا برليناله، بالدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائى الدولى الذى سيقام في الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

وصرحت مديرة مهرجان برليناله تريشيا توتل: "نحن نكرم راينر روثر لسنوات عمله العديدة في خدمة الحفاظ على تاريخ السينما وباعتباره باني جسور بين التاريخ والسينما المعاصرة، تحت قيادته، نجح Deutsche Kinemathek في جعل التراث الحي للفن السينمائي متاحًا، وخلق الظروف للرقمنة ووضع استراتيجيات لفتحه أمام جماهير جديدة، ونود أن نشكر بشكل خاص راينر روثر على عمله كأمين متحمس ألهم عددًا لا يحصى من زوار مهرجان برليناله بعمله".

سيتم منح كاميرا برليناله لراينر روثر في 20 فبراير المقبل، الساعة 2.30 مساءً في أكاديمية الفنون في Hanseatenweg، حيث سيلقي توماس كروجر، رئيس الوكالة الفيدرالية للتعليم المدني، كلمة التكريم، وكجزء من العرض الخاص لمهرجان برلين السينمائي، سيتم عرض فيلم Yella (2007) الحائز على جائزة مهرجان برلين السينمائي للمخرج كريستيان بيتزولد.

يشغل الدكتور راينر روثر منصب المدير الفني لمؤسسة Deutsche Kinemathek ورئيس معرض برلين السينمائي الاستعادي منذ أبريل 2006، وهو مسؤول أيضًا عن معرض برلين السينمائي الكلاسيكي.

كما أن راينر روثر قام قام بتنظيم معارض استعادية لأعمال مخرجين مثل بونويل وبيرجمان أو مع التركيز الموضوعي على أعمال المخرجات أو الأفلام المستقلة من أرشيفات Kinemathek، ولكن أيضًا مع تأملات جمالية سينمائية حول العمليات المبتكرة مثل Technicolor أو 70mm، مع مهرجان برلين السينمائي.

وكتب راينر روثر العديد من الكتب عن تاريخ السينما، من عام 2001 إلى عام 2019، كان عضوًا في لجنة الاختيار لمسابقة برلين السينمائية.

منذ عام 1986، يكرم مهرجان برلين السينمائي الشخصيات والمؤسسات التي قدمت خدمات متميزة لصناعة الأفلام والتي يشعر المهرجان بارتباطها بها من خلال كاميرا برلين السينمائية، تتكون كاميرا برلين السينمائية من 128 جزءًا فرديًا وهي مصممة على غرار كاميرا فيلم حقيقية، وهي من صنع صانع الذهب جورج هورنمان من دوسلدورف.