شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم " عصفور جنة " في نادي السينما الأفريقية السبت بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما الأفريقية يوم السبت 1 فبراير بسينما الهناجر الساعة السادسة مساء الفيلم التونسي " عصفور جنة " للمخرج مراد بن شيخ ، وهو الفيلم الحاصل علي جائزة أفضل ممثلة وحصلت عليها الفنانة أمل مناعى ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة، وعرفت بدورة ( نور الشريف ) .

نادي السينما الأفريقية يقام بالتعاون ما بين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وصندوق التنمية الثقافية، وهو منصة سينمائية متخصصة في عرض الفيلم الأفريقي في جمهورية مصر العربية، ومن خلالها يشاهد الجمهور أفضل ما أنتجته الدول الأفريقية في سوق الفيلم والسينما الأفريقية، ويعرض أيضا النادي أغلب الأفلام التي حصلت علي جوائز بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

فيلم " عصفور جنة " يشارك في بطولته الفنانة التونسية أمل مناعي ، والممثل الإيطالي نيكولا نوشيلا، إلى جانب مجموعة من الممثلين، من بينهم مراد بالشيخ، جمال المداني، سليم الذيب، أديب حمدي، يحي فايدي، صلاح مصدق، وشاكرة بن رماح.

والفيلم يتناول العادات والتقاليد في المجتمع التونسي، من خلال قصة الإيطالي “أمديوس”، تاجر التحف القديمة البالغ من العمر 45 عاماً، وعلاقته بـ”بيتي”، الشابة التونسية، كما يتناول العادات والتقاليد بشكل ساخر، وتدور أحداث الفيلم ، بين إيطاليا وتونس، وهو عن رواية “وعاء أيوب” للكاتب التونسي محمد رضا بن حمودة، والتي تم نشرها عام 2018.