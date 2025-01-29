شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يتلقى عزاء والدته اليوم بالمجمع الإسلامى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى اليوم الأربعاء الفنان أحمد فهيم عزاء والدته السيدة وفاء صالح بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، وكانت شيعت جنازة والدة الفنان أحمد فهيم وشقيقة الراحل خالد صالح من مسجد الشرطة، أمس الثلاثاء، حيث حرص النجوم على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد فهيم فى رحيل والدته، وحضر الجنازة كل من أشرف زكى وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وسليمان عيد وإسماعيل فرغلى وأحمد الشامى وعزوز عادل، وعصام السقا ومحمد لطفى وإيهاب فهمى ومؤمن نور وإسلام جمال.

وكان كشف الفنان أحمد فهيم صباح أمس عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.